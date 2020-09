Inter, Altobelli: 'Eriksen ha qualità, ma deve ritrovare la fiducia' (Di sabato 5 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Inter, #Altobelli: '#Eriksen ha qualità, ma deve ritrovare la fiducia' - vivoperlinter : RT @MazelliSofia: Parla Altobelli <<Partiamo col dire che l’Eriksen che abbiamo tutti ammirato con il Tottenham non è lo stesso arrivato in… - sportli26181512 : Altobelli: 'Inter, non cedere Eriksen. Anche se non è più quello del Tottenham': Altobelli: 'Inter, non cedere Erik… - Gazzetta_it : #Inter, #Altobelli: '#Eriksen ha qualità, ma deve ritrovare la fiducia' - pupi3campionati : RT @FcInterNewsit: Altobelli: 'Eriksen può far fare il salto di qualità all'Inter, Conte non deve cederlo' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Altobelli Altobelli: "Inter, non cedere Eriksen. Anche se non è più quello del Tottenham" La Gazzetta dello Sport Inter, Altobelli: "Eriksen? L'Inter può ambire a grandi obiettivi" (GdS)

Inter-Altobelli, rapida intervista presente quest'oggi nelle colonne della Gazzetta dello Sport per "Spillo" Altobelli che non solo ha affermato che questa stagione potrebbe essere la volta buona dell ...

Altobelli: “Messi all’Inter, ci credo! Suning può permetterselo. Lukaku? Che bella sorpresa”

Spillo Altobelli, ex attaccante dell’Inter, si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare del sogno di mercato che porta direttamente a Lionel Messi. Ecco le sue parole: “Suning lo p ...

Inter-Altobelli, rapida intervista presente quest'oggi nelle colonne della Gazzetta dello Sport per "Spillo" Altobelli che non solo ha affermato che questa stagione potrebbe essere la volta buona dell ...Spillo Altobelli, ex attaccante dell’Inter, si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare del sogno di mercato che porta direttamente a Lionel Messi. Ecco le sue parole: “Suning lo p ...