Inger Nilsson: «Pippi Calzelunghe per sempre» (Di sabato 5 settembre 2020) Inger Nillson ricorda il primo provino come se fosse ieri: «È stato fatto un casting a livello nazionale, dopodiché ci siamo spostati in diverse aree della Svezia. Il primo incontro l’ho fatto con l’assistente del regista, che mi hanno chiesto di improvvisare e di essere me stessa. Da lì sono seguiti casting su casting prima di ottenere la parte». La parte in questione è quella di Pippi Calzelunghe, il celebre personaggio creato 75 anni fa dalla penna di Astrid Lindgren e poi diventato protagonista nel 1969 di una serie esportata in tutto il mondo e arrivata in Italia con un anno di ritardo. È proprio in occasione di questo anniversario che DeaJunior (canale 623 di Sky) trasmette il 5 e il 6 settembre, a partire dalle 13.05, Pippi Sei Mitica, un tributo speciale che inizia con un documentario, Ecco sono qui – In viaggio alla scoperta di Pippi Calzelunghe, nel quale la stessa attrice ripercorre i ricordi legati alla serie, e prosegue con la messa in onda di tutti gli episodi, che saranno proposti per intero da lunedì 7 settembre, tutti i giorni alle 9.10. https://www.youtube.com/watch?v=XWwi8fvowoc Leggi su vanityfair

