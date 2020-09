Incendio in appartamento a Roma, salve sei persone (Di sabato 5 settembre 2020) Fiamme in un appartamento di Torre Maura, tratte in salvo 6 persone. È successo questo pomeriggio, intorno alle 17.30, al civico 207 di via dei Colombi. Un Incendio è divampato all'interno di un appartamento, al secondo piano in un condominio di quattro. Sei persone sono state messe in salvo dai vigili del fuoco e affidate alle cure dei sanitari del 118. Sul posto sono state allarmate diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma provenienti dai distaccamenti di Tuscolana e Rustica, il capo turno provinciale, l'autobotte, il carro teli e il carro autoprotettori. In un'ora di duro lavoro, i pompieri, hanno di fatto estinto le fiamme e tratto in salvo tutte e sei le persone grazie all'utilizzo dell'autoscala. Alcune di ... Leggi su iltempo

CarlottaMiller_ : RT @tempoweb: Incendio in appartamento a Torre Maura salvate sei persone #Roma @emergenzavvf - tempoweb : Incendio in appartamento a Torre Maura salvate sei persone #Roma @emergenzavvf - il_pescara : Paura a Pescara, divampa un incendio in un appartamento di via Monte Pagano [FOTO] - lavocedigenova : Paura nel centro storico di Genova: incendio divampa in un appartamento - StampaCuneo : Allarme incendio in un appartamento di via Francesco d’Assisi a Busca -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio appartamento Incendio in appartamento a Roma, salve sei persone Il Tempo CESANO BOSCONE. PAURA PER UN INCENDIO IN PALAZZO DI VIA MAZZINI – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 4 settembre 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.15, in un appartamento di uno stabile sito all’ultimo piano di via Mazzini, al civico 2, è divampato ...

Incendio nella notte a Seregno, evacuati alcuni appartamenti

Vigili del fuoco a Seregno nella serata di venerdì 4 settembre per un incendio in via Bottego in un edificio di sette piani: alcuni appartamenti evacuati, nessun ferito, un ricoverato per accertamenti ...

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 4 settembre 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.15, in un appartamento di uno stabile sito all’ultimo piano di via Mazzini, al civico 2, è divampato ...Vigili del fuoco a Seregno nella serata di venerdì 4 settembre per un incendio in via Bottego in un edificio di sette piani: alcuni appartamenti evacuati, nessun ferito, un ricoverato per accertamenti ...