Francia, morire in diretta su Facebook: la disperata protesta di un malato terminale (Di sabato 5 settembre 2020) Alain Cocq, 57 anni, morirà in diretta Facebook, come forma di protesta. O almeno quella è l’intenzione. Il governo francese gli ha negato l’eutanasia, così il 57enne ha deciso di lanciare un messaggio forte e chiaro per difendere il diritto negato ad una morte dignitosa. Ma oltre al veto del presidente della Repubblica Macron, anche il social network sta facendo di tutto per impedirglielo. La lotta per il fine vita in Francia, di cui è stato simbolo Vincent Lambert, prosegue. La decisione dopo il no di Macron 57 anni e una rarissima malattia degenerativa incurabile con cui convive da 34 anni: il triste destino che ha colpito Alain Cocq ha riempito in queste ore i giornali internazionali, per la coraggiosa scelta del francese. È costretto a letto, e soffre di dolori ... Leggi su thesocialpost

