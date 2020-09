Firenze, violenta rissa a colpi di coltelli da cucina e a serramanico: immigrati albanesi sotto accusa (Di sabato 5 settembre 2020) Prima la rissa violentissima tra immigrati albanesi. Poi le indagini e gli arresti domiciliari. sotto accusa un trentenne e altri quattro connazionali, tra cui una donna. Sono indagati con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per ciò che è accaduto a Figline Valdarno. Uno scontro, cioè, che ha visto contrapposto un nucleo familiare di quattro persone e un altro connazionale. Il tutto, è al culmine di una discussione economica per dei lavori edili non saldati. immigrati albanesi si affrontano a Figline Valdarno In piena serata, i carabinieri hanno ricevuto varie segnalazioni da persone che passeggiavano lungo il corso cittadino. In base alla ricostruzione, la lite tra due uomini ha poi coinvolto vari familiari che si sono ... Leggi su secoloditalia

Il fatto risale alla serata del 29 luglio 2020, quando cinque persone, cittadini albanesi, tra cui una donna, tutti incensurati e da anni residenti nel figlinese dove hanno le proprie attività lavorat ...

Nei giorni scorsi il gip di Pistoia ha convalidato il fermo a carico di due albanesi responsabili in concorso con un altro connazionale di una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata dell’11 ...

