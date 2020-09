“È finta, sfigato!”. Pamela Barretta smaschera Enzo Capo. Quella della dama di UeD è una vera bomba (Di sabato 5 settembre 2020) Pamela Barretta, ancora in guerra con Enzo Capo. I due ex del Trono Over non riescono a mettere da parte vecchi rancori. Una vera e propria guerra social è stata la dimostrazione più eclatante che vede svanire all’orizzonte ogni speranza di poter ristabilire un rapporto più civile. Nonostante la loro relazione abbia raggiunto il Capolinea diversi mesi fa, qualcosa sera continuare a bollire in pentola. Non le mandano certamente a dire i due della celebre coppia nata nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Sono stati tanti i tentativi, ma l’esito è sempre stato lo stesso: ostilità e provocazioni lasciano intendere che ormai tutto è davvero finito tra di loro. Pamela avrebbe voluto ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : finta sfigato”