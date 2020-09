Dieci anni fa l’omicidio di Angelo Vassallo, Sassoli: “Diritto alla giustizia” (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “La lezione civile che ha reso Angelo Vassallo sindaco-simbolo del riscatto del Mezzogiorno, e della sua valorizzazione, era fatta di impegno quotidiano e costante, di entusiasmo, di tutela ambientale, di coraggio non comune. A Dieci anni dal suo barbaro omicidio ad Acciaroli, più urgente che mai è il nostro diritto alla giustizia”. Così il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ricorda il “sindaco pescatore” Angelo Vassallo a Dieci anni dalla sua scomparsa. Era la sera del 5 settembre del 2010 quando i mafiosi, la cui identità resta ancora ignota, assassinarono il Sindaco ambientalista di ... Leggi su anteprima24

DavidSassoli : La lezione civile che ha reso #AngeloVassallo sindaco-simbolo del Mezzogiorno era fatta di impegno costante, di ent… - SkyTG24 : La Via Lattea e Andromeda si fonderanno tra dieci miliardi di anni - repubblica : L’Amazzonia riprende a bruciare: “Toccato il picco degli ultimi dieci anni” - WordNews_it : Angelo Vassallo, dieci anni da un omicidio ancora senza giustizia Il 5 settembre 2010 fu assassinato Angelo Vassall… - tina_martel : RT @DavidSassoli: La lezione civile che ha reso #AngeloVassallo sindaco-simbolo del Mezzogiorno era fatta di impegno costante, di entusiasm… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci anni

Il Messaggero

Il rischio che corre l’Italia non è quello di una recessione peggiore che in altri Paesi. È invece quello di non riuscire a risollevarsene. Salvo che la seconda ondata del virus costringa a nuove chiu ...L'allarme arriva dai risultati di un'indagine condotta da Ipsos tra il 4 e il 18 agosto scorsi su un campione di 2370 persone. La principale ansia è data dall'incertezza sulle modalità di ripresa (60% ...