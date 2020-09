Covid-19, Galli: “Votare e aprire le scuole a settembre è pericoloso” (Di sabato 5 settembre 2020) Covid-19, Galli ha parlato della complessa situazione nella quale ci troviamo e soprattutto delle scelte politiche intraprese. Covid-19, Galli ha parlato della situazione e del numero crescente dei contagi che si stanno registrando in tutta Italia. Il noto ed esperto infettivologo è stato uno dei primi a lottare in prima fila insieme a degli esperti … L'articolo Covid-19, Galli: “Votare e aprire le scuole a settembre è pericoloso” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

«Aprire la scuola per poi chiuderla e farci le elezioni mi sembra schizofrenico. Sarebbe meglio rimandarne la partenza a ottobre oppure rinviare le elezioni». E' questa l'opinione di Massimo Galli, pr ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 5 settembre. Salgono ancora i nuovi casi di contagio in Italia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.733 posi ...