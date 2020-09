Coronavirus, nuovo cluster alla Spezia: 41 persone in ospedale, 5 in terapia intensiva, 1 decesso (Di sabato 5 settembre 2020) Il presidente Toti ha appena firmato un'ordinanza che obbliga l'uso della mascherina h24, in ogni luogo, fino al 13 settembre. E conferma: "Nel resto della Regione, contagi sotto controllo: la scuola comincerà il 14 settembre" Leggi su repubblica

«Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 158 casi di questi 108 sono a Roma e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna». Lo ha detto ...

In Emilia-Romagna i contagiati delle ultime 24 ore sono 118, su oltre 10mila tamponi

Sono 11 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Ravenna. Di questi (tutti in isolamento domiciliare), 9 sono riferiti a pazienti asintomatici. Nel dettaglio, un cont ...

