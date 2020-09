Anche il Bahrein vuole normalizzare i rapporti con Israele (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo gli Emirati Arabi Uniti, potrebbe essere la volta del Bahrein. Nelle scorse ore infatti il sito israeliano Kan 11 News ha riferito delle intenzioni da parte della piccola monarchia del Golfo di intraprendere un percorso di normalizzazione delle relazioni bilaterali con Israele. Un annuncio che fa seguito a quello del 13 agosto scorso, quando … InsideOver. Leggi su it.insideover

Ha visitato gli Emirati Arabi Uniti questa settimana con una delegazione israeliana per colloqui di normalizzazione prima di recarsi anche in Bahrein e Arabia Saudita. Lo sceicco Tamim ha detto a ...