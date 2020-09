Zangrillo: «Berlusconi non è intubato, sono ottimista» (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi «non è intubato e respira da solo». Lo ha detto Alberto Zangrillo, medico curante dell’ex presidente del Consiglio, che attualmente si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere stato trovato positivo al Covid-19 e aver accusato i primi sintomi della malattia. «Allo stato attuale la situazione clinica», di Berlusconi «è tranquilla … L'articolo Zangrillo: «Berlusconi non è intubato, sono ottimista» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

mante : Berlusconi 'è asintomatico e resta in regime di isolamento . 'Tale controllo era programmato in considerazione del… - dellorco85 : Berlusconi oggi: 'Sto abbastanza bene, non ho più febbre né dolori'. Azz... eppure ieri Zangrillo diceva che era 'a… - Davide : «Non ho più febbre e dolori», ha detto Berlusconi. Prosegue il dramma medico e umano del dott. Zangrillo, secondo c… - titzbiltz : RT @rimmel83837671: L'ultima notizia è del 25 agosto. Ora si parla solo di Briatore e Berlusconi, ai quali auguro di star bene. A me sta a… - LifeInEurope1 : Il virus complottista fa il doppio gioco! O meglio, il 'complottaro' che lo ha creato (una IA subumana, forse uomo… -

Ultime Notizie dalla rete : Zangrillo Berlusconi

MILAN, SEP 4 - Three-time ex-premier and media magnate Silvio Berlusconi has a "bland" lung condition after being hospitalised with COVID-19 in Milan, a top doctor there, his personal physician, said ..."Silvio Berlusconi è stato ricoverato perché è un paziente a rischio ma la situazione è tranquilla e confortante". E' quanto ha detto il professor Alberto Zangrillo, medico personale del leader di For ...