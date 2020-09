Vendemmia 2020 super: "Troppo vino, trasformiamo il Doc in eccesso in disinfettante" (Di venerdì 4 settembre 2020) È vincente l’Italia del vino nell’anno del Covid-19. Nonostante un calo produttivo (-1% rispetto allo scorso anno) e un congiuntura economica non proprio favorevole, lo Stivale è sul tetto del mondo per quantità mettendo a segno 47,2 milioni di ettolitri. Una Vendemmia buona ed abbondante, quindi. Ma che fare dell’uva in eccesso? La soluzione proposta dall’Unione italiana vini è la distillazione Doc, ovvero trasformare rossi, bianchi e rosati a denominazione d’origine in alcol etilico. Da destinare soprattutto alla produzione di disinfettanti.Se quantità e qualità sono eccellenti, preoccupa invece l’export, sulla base di quanto presentato da Ismea, Assoenologi e Unione italiana vino (Uiv) con il quadro di sintesi e le stime di ... Leggi su huffingtonpost

