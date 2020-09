Suarez-Juve, l’aggiornamento: se Messi resta al Barça rischia di cambiare tutto, ma… (Di venerdì 4 settembre 2020) Continui colpi di scena. E’ il mercato, specie quello dei big e delle big. Un giorno è vicino, l’altro giorno meno. E, spesso, i condizionamenti sono esterni alle due parti. Il caso Suarez-Juve è emblematico. Ieri era quasi fatto, oggi non più. Colpa del giocatore? Colpa della società? No, colpa di… Messi. Se l’argentino resta a Barcellona, come sembra, rischia di cambiare anche il futuro del Pistolero, che potrebbe essere convinto dal compagno a restare. Insomma, tanto casino per niente. O perlomeno così pare. Anche perché se la Pulce non dovesse cambiare aria è probabile che chieda delle garanzie tecniche per poter competere ancora ad alti livelli. E ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Juve-#Suarez, non c'è preoccupazione per il passaporto. Resta il nodo della risoluzione con il #Barcellona - ZZiliani : Geniale progetto in casa Juve. L’idea è sbarazzarsi di Higuain con minusvalenza in bilancio di 18 milioni e ricca b… - forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - La Juve va avanti per Suarez valutando anche eventuali bonus per chiudere la trattativa (via Di Marzio) - CalcioWeb : #Suarez-#Juve, l'aggiornamento: se #Messi resta al #Barça rischia di cambiare tutto, ma... - - dnaJuve27 : Pulce rompicoglioni -