Silvio Berlusconi ricoverato, poco prima telefonate e interviste: “Mi sento un po’ debole” (Di venerdì 4 settembre 2020) telefonate, interviste. Silvio Berlusconi, prima di essere ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano perché presentava sintomi del Covid, ha lavorato e rilasciato dichiarazioni. Ai giornalisti de La Stampa e de Il Mattino ha detto: “Combatto come sempre”. “Penso a chi non c’è più, penso a chi ha perso i suoi cari”, dice in un colloquio con La Stampa e un’intervista al Mattino. E racconta che non gli sono mancati gli auguri di pronta guarigione, sia dagli alleati che dall’opposizione: “Ho ricevuto tante di quelle telefonate e di quei messaggi che sono felice ma anche imbarazzato perché non so se riuscirò a rispondere a tutti“. “Non posso dire di essere al 100 per ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione e un abbraccio affettuoso all'amico Silvio Berlusconi. - MischiGiordano : Un grande in bocca al lupo a Silvio #berlusconi - nicolabaita_ : RT @perchetendenza: 'San Raffaele': Perché Silvio Berlusconi, positivo al Coronavirus, è stato ricoverato in ospedale per un 'lieve aggrava… -