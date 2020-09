SILVIO BERLUSCONI È STATO RICOVERATO IN OSPEDALE. (Di venerdì 4 settembre 2020) SILVIO BERLUSCONI è STATO RICOVERATO a Milano, all’OSPEDALE San Raffaele per l'aggravassi dei sintomi Covid. Il leader di Forza Italia è STATO accompagnato al San Raffaele giovedì sera per accertamenti su alcuni sintomi del Covid-19 comparsi dopo che è risultato positivo al coronavirus. Il quadro clinico di BERLUSCONI però non desterebbe preoccupazioni, secondo quanto comunicato dal suo staff. "BERLUSCONI ha passato la notte in OSPEDALE. Dopo una mattinata iniziata un po' male, ora sta bene, ha passato la notte bene. C'è STATO bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l'andamento del Covid-19" ha confermato anche la senatrice ... Leggi su howtodofor

