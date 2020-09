Scomparsa da quasi un mese: l’appello per ritrovare Nadia (Di venerdì 4 settembre 2020) Non si hanno più notizie dall’11 agosto scorso di Nadia, una donna di 45 anni, vista l’ultima volta alla stazione di Formia. Del suo caso se ne è occupata anche la trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto? e sul sito ufficiale del programma tra la sezione ‘scomparsi’ è possibile consultare la sua scheda per avere tutte le informazioni. Scomparsa da quasi un mese: l’appello per ritrovare Nadia Nadia ha 45 anni e vive a Cassino con il suo compagno. Si sono perse le sue tracce dall’11 agosto scorso quando in mattinata si è allontanata dalla stazione di Formia, in provincia di Latina. La donna ha una corporatura normale, è alta circa 170cm e ha occhi castani e capelli neri. Al momento della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Scomparsa da quasi un mese: l’appello per ritrovare Nadia - Emanuel10337774 : @Pgreco_ @AlbertoBagnai Il dottor Montanari lo disse mesi fa che la polio è quasi scomparsa. Alcuni però, devono pe… - GiuntiEditore : RT @PremioCampiello: Con la scomparsa di #PhilippeDaverio perdiamo un grande protagonista della cultura italiana ma soprattutto, come #Prem… - BullaInterista : @Natblida800 Eh lo so solo che ormai è una stagione quasi scomparsa - atuiarbait : @sbrinzii La professione del piastrellista è quasi scomparsa. Leggevo l’articolo su repubblica. -

Ultime Notizie dalla rete : Scomparsa quasi Scomparsa da quasi un mese: l’appello per ritrovare Nadia Il Corriere della Città L'Italia è davvero pronta a una scomparsa di Silvio Berlusconi?

Dopo decenni passati a fare della sua morte un tema politico, la fragilità del Cavaliere positivo al coronavirus rimette in prospettiva una storia nazionale fatta di anatemi che oggi sembrano lontanis ...

Il mito di Jimi Hendrix nelle fotografie di Ed Caraeff

In occasione del cinquantesimo anniversario dalla scomparsa del leggendario Jimi Hendrix, Rizzoli Lizard pubblica un nuovo libro di fotografie: una raccolta di scatti inediti del “re” del rock realizz ...

Dopo decenni passati a fare della sua morte un tema politico, la fragilità del Cavaliere positivo al coronavirus rimette in prospettiva una storia nazionale fatta di anatemi che oggi sembrano lontanis ...In occasione del cinquantesimo anniversario dalla scomparsa del leggendario Jimi Hendrix, Rizzoli Lizard pubblica un nuovo libro di fotografie: una raccolta di scatti inediti del “re” del rock realizz ...