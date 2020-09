Roma, ladri maldestri in azione: entrano in un ufficio e fanno saltare la cassaforte (vuota), ma crolla una parete (Di venerdì 4 settembre 2020) Paura questa notte a Roma, dove un boato, avvenuto intorno alle ore 3:45, ha svegliato gli abitanti di via di Cervara, al civico 49. Motivo del forte rumore l’esplosione della cassaforte di una società che si occupa di componenti elettronici, fatta saltare da alcuni malviventi entrati dopo aver segato una finestra. LEGGI ANCHE: Follia a Torpignattara, prima minaccia la madre per comprare la droga poi minaccia gli agenti ESPLOSIONE INCONTROLLATA I banditi, per aprire la cassaforte, hanno usato il gas, ma evidentemente hanno esagerato con le dosi, perché l’esplosione è stata devastante: non solo è saltata in aria la cassaforte, che peraltro era vuota, ma è crollata una parete interna ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Spaccano vetrata con un tombino e rubano in un bar del centro

I carabinieri stanno indagando sul furto commesso ieri notte ai danni di un bar in corso Roma, in centro storico a Fabbrico. Ignoti, verso le due, hanno forzato la serranda e poi, con un tombino in me ...

Cosa può spingere una famosa e grande poetessa a tradire il verso per passare alla prosa? Un esercizio riuscito a pochissimi prima di lei. Patrizia Cavalli lo fa con la raccolta di racconti Con passi ...

