PUBG mobile vietato in India? Niente paura, ora è disponibile FAU-G, la versione indiana del battle royale (Di venerdì 4 settembre 2020) FAU-G è un'alternativa PUBG mobile made in India, pubblicata da nCore Games con sede a Bengaluru, e pubblicizzata su Twitter dal veterano dell'industria videoludica Indiana Vishal Gondal e l'attore Akshay Kumar. FAU-G è l'abbreviazione di Fearless And United-Guards, e i tweet che promuovono il gioco dicono che donerà il 20% delle sue entrate all'iniziativa di raccolta fondi del governo "Bharat Ke Veer". Attualmente, non è stata ancora annunciata la data di uscita e non è chiaro se il gioco sarà limitato agli smartphone o uscirà anche su PC.L'imprenditore Vishal Gondal, CEO del produttore di dispositivi indossabili per il fitness GOQii, ha pubblicato un tweet venerdì per rivelare lo sviluppo di FAU-G. Gondal, che ha fondato India Games nel 1999, e ... Leggi su eurogamer

