Previsioni Meteo shock per gli USA, dal super caldo ad un’ondata di gelo invernale in pochi giorni: da +36°C a -3°C in poche ore, rischio “Tornado di Neve” [MAPPE] (Di venerdì 4 settembre 2020) Previsioni Meteo – Una vera e propria ondata di freddo dopo un weekend di super caldo. Un notevole cambiamento del pattern Meteorologico attende il Nord America la prossima settimana, portando ad una solida ondata di freddo invernale a causa dell’arrivo di una massa d’aria molto fredda dal Canada. A rendere ancora più eccezionale questa ondata di freddo nei primi giorni di settembre è il fatto che arriverà dopo un weekend rovente sulle Pianure centrali e settentrionali. Un weekend di super caldo Nel corso del weekend, gli Stati Uniti occidentali e le Pianure centrali saranno interessati da un caldo record. Una forte anomalia termica positiva si svilupperà sulla ... Leggi su meteoweb.eu

