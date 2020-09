Polvere di rosmarino: l’insaporitore aromatico fatto in casa (Di venerdì 4 settembre 2020) La Polvere di rosmarino, ovvero il rosmarino essiccato, è ottimo per condire e insaporire le ricette che più amate! Da utilizzare in qualsiasi stagione, si può realizzare a casa in modo davvero semplice e facile. Non solo vi conquisterà con il suo sapore unico, ma anche per la sua proprietà più famosa: digestiva! Ebbene sì, la Polvere di rosmarino vi aiuterà a contrastare la sensazione di pesantezza alla pancia. Inoltre, è anche un antiossidante ed è un alleato nella conservazione sana dei cibi. Un insaporitore che potrete usare per condire le patate arrosto, le bistecche di carne o un arrosto! Anche di pesce, una vera delizia! Ma non solo, chi dice che la Polvere di rosmarino non si ... Leggi su pianetadonne.blog

