Patuanelli: «L’ecobonus al 110% diventerà un incentivo strutturale» (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 4 settembreIl superbonus 110% sulle ristrutturazioni edilizie diventerà misura strutturale, così come il pacchetto per l’innovazione e la decontribuzione del lavoro dipendente per le aziende del Sud. Ad annunciarlo è il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli che, in un’intervista a La Stampa, ha parlato anche di estendere la misura della decontribuzione «ai dipendenti del Nord», prevedendo, fra le altre cose, «uno sconto fiscale al cento per cento sugli utili reinvestiti». Il Recovery Fund sarà uno degli strumenti con cui finanziare le nuove misure strutturali, i primi fondi potrebbero arrivare entro l’anno, e in primavera 2021 «si potrà raggiungere il dieci per cento di progetti ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Patuanelli: 'L'#ecobonus al 110% diventerà strutturale' #ANSA - paolocristallo : Patuanelli: 'L'ecobonus al 110% diventerà strutturale' - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Patuanelli: 'L'#ecobonus al 110% diventerà strutturale' #ANSA - filca_lazionord : RT @ansa_economia: Patuanelli: 'L'ecobonus al 110% diventerà strutturale'. 'Si ragiona su sconto fiscale sugli utili reinvestiti' #ANSA h… - AleSalvi12 : RT @Phastidio: L'ing. Patuanelli vorrebbe usare il Recovery Fund per ridurre le tasse. Deve essersi perso un passaggio (intervista di @alex… -

Ultime Notizie dalla rete : Patuanelli L’ecobonus Ecobonus 2020 al 100% e rottamazioni auto: il piano del governo Corriere della Sera