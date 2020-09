Parma, amichevole contro l’Empoli aperta al pubblico: al Tardini fino a mille persone (Di venerdì 4 settembre 2020) Lo stadio Tardini di Parma potrà aprire al pubblico per l’amichevole che i ducali disputeranno contro l’Empoli. Sarà il primo stadio di una squadra di Serie A ad aprire i battenti dopo l’emergenza coronavirus e per la sfida in programma domenica 6 settembre potranno accedere mille spettatori: “Vogliamo tornare ad aprire le porte del Tardini senza limitazioni di numero, per tornare a vivere le partite del Parma tutti insieme, ma per il momento è il massimo che ci è consentito. Siamo consapevoli che la normalità non è questa, ma allo stesso tempo vogliamo cercare di fare tutto il possibile per tornare ad avervi al nostro fianco”. Leggi su sportface

