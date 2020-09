Nvidia RTX 3000 mandano su tutte le furie Hitler in un video parodia che è un capolavoro (Di venerdì 4 settembre 2020) Nvidia ha annunciato qualche giorno fa le sue prossime schede grafiche, RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090. Com'era ovvio il web si è scatenato e tra una moltitudine di meme qualcuno ha avuto la geniale idea di creare un video parodia con protagonista nientemeno che Hitler.Lo spezzone proviene dal film "La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler" e, se bazzicate su YouTube, saprete che la scena del dittatore furioso è stata utilizzata milioni di volte per creare sketch divertenti. Anche in questo caso troviamo un Hitler che ha comprato da pochi mesi una RTX 2080Ti, pagandola lo stesso prezzo di RTX 3090.Il fatto è che l'RTX 2080Ti è più inferiore di RTX 3070 annunciata qualche giorno fa, la quale è la scheda grafica "meno potente" della nuova serie. ... Leggi su eurogamer

