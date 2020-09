“More Heroes” – Riflettori sul Punk: Rats (Di venerdì 4 settembre 2020) “More Heroes” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del Punk, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi i Riflettori sono puntati sui Rats. Giovinezza Punk I Rats di Spilamberto, Modena, siamo abituati a conoscerli come quel trio rock che dagli inizi degli anni ’90 riscossero un buon successo. Scioltisi nel 1997, si sono riuniti nove anni dopo e tutt’oggi sono in attività. Ciò che molti non conoscono è il percorso iniziale della band, una giovinezza che li vide partecipi dell’ondata Punk/new wave dell’inizio degli anni ottanta. Nati nel 1979 la formazione vede Francesco “Franz” Monti al basso, Graziano “Leo” ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

periodicodaily : 'More Heroes' - Riflettori sul Punk: Killed By Death ~ Spettacolo Periodico Daily - SpettacoloDaily : Per la rubrica #MoreHeroes oggi parliamo della band punk 'Killed By Death' Li conoscete? ?? - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Il secondo #RevolverCultSurf di oggi a RevolverShow è No More Heroes degli StranglersSite. VIRGIN… - Karm3nB : RT @VirginRadioIT: Il secondo #RevolverCultSurf di oggi a @RevolverShow è No More Heroes degli @StranglersSite. @VIRGINRINGO - VirginRadioIT : Il secondo #RevolverCultSurf di oggi a @RevolverShow è No More Heroes degli @StranglersSite. @VIRGINRINGO -

Ultime Notizie dalla rete : “More Heroes” Giustizia: Bergamini, 'magistrati non possono far carriera su pelle politici Affaritaliani.it