Misofonia: la complicata fobia di chi non supporta sentire altri masticare (Di venerdì 4 settembre 2020) Misofonia: il disturbo di chi “odia il suono”. Si tratta di una fobia catalogabile sotto il gruppo dei disturbi da ansia. Il rumore che infastidisce chi ne soffre, lo porta ad avvertire irritazione, scatti di rabbia improvvisi, stress, ansia e risentimento verso gli altri. Misofonia: il disturbo che spinge verso l’isolamento Chi soffre di Misofonia può arrivare persino ad isolarsi dal mondo esterno e dagli altri individui. In genere, chi ne patisce le conseguenze, non tollera i rumori come la masticazione e il deglutire. La vita sociale viene, quindi, fortemente compromessa, perché si può arrivare fino a scegliere di non consumare i propri pasti più in compagnia, ma in completa e serena solitudine. Si tratta di un disturbo troppo ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Misofonia: la complicata fobia di chi non supporta sentire altri masticare -

Ultime Notizie dalla rete : Misofonia complicata Cos'è la misofonia, o odio per il suono il Giornale