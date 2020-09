Microsoft Flight Simulator supera quota un milione di giocatori (Di venerdì 4 settembre 2020) Microsoft Flight Simulator può ora contare su oltre 1 milione di giocatori ed è il più grande lancio nella storia di Xbox Game Pass per PC.Poco più di due settimane fa è stato lanciato Microsoft Flight Simulator, con i giocatori che hanno preso oltre 26 milioni di voli e registrato più di un miliardo di miglia. Questo è l'equivalente di volare intorno al mondo oltre 40.000 volte.Altri contenuti sono in arrivo per i giocatori, con nuovi aggiornamenti del mondo, della simulazione e futuri DLC a tema.Leggi altro... Leggi su eurogamer

VideoGamersITA : Microsoft Flight Simulator è il punto più alto raggiunto da Xbox Game Pass - - maquinaremos : Fernando de Noronha - Brazil 'Day' in Microsoft Flight Simulator 2020 Ultrawide 21:9 - maquinaremos : Fernando de Noronha - Brazil 'Day' in Microsoft Flight Simulator 2020 Ultrawide 21:9 - HDblog : RT @HDblog: Microsoft Flight Simulator si aggiorna: addio crash | Tutte le novità - GianlucaOdinson : Flight Simulator a quota 1 milione di giocatori! Un video celebra il kolossal Microsoft -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Flight

Sulla scelta del velivolo per la mia sessione di turismo virtuale non ho avuto la minima incertezza: per i voli puramente esplorativi vado secco sul Savage Club di Zlin Aviation. Monoposto, monoelica, ...Andiamo a scoprire in questa recensione dell’Episodio 1 Tell Me Why come se la cava il nuovo titolo di Dontnod in esclusiva per Xbox One e PC DONTNOD Entertainment è balzata all’onore delle cronache p ...