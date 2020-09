Messi, il comunicato ufficiale del legale: «La clausola da 700 milioni non è applicabile» (Di venerdì 4 settembre 2020) È arrivato il comunicato ufficiale dei legali di Lionel Messi sul futuro del giocatore argentino: ecco il testo del documento È arrivato la risposta ufficiale del legale di Lionel Messi (Jorge Oracio Messi) al comunicato della Liga di qualche giorno fa. Ecco il testo del documento: 1) Non sappiamo quale contratto abbiano analizzato e quali siano le basi sulle quali concludano che il suddetto avrebbe una “clausola di rescissione” applicabile nel caso in cui il giocatore dovesse decidere di esercitare la clausola unilaterale per liberarsi, con effetto a partire dal termine della stagione 2019/2020 2) Ciò è dovuto a un evidente errore della Liga. Così come ... Leggi su calcionews24

