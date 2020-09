Messi ha deciso di restare al Barcellona: “Ma volevo andarmene” (Di venerdì 4 settembre 2020) Alla fine Leo Messi giocherà un’altra stagione con la maglia del Barcellona. In un’intervista esclusiva a Goal.com, il campione argentino mette fino alla telenovela di calciomercato dell’anno. Messi resta, anche se ammette: “volevo andarmene”. “La gestione di Bartomeu al Barcellona è un disastro. Resto perché non mi è stato permesso di andar via e non voglio iniziare una battaglia legale col club”. “Dopo la sconfitta pesante col Bayern stavo male, non avevo voglia di niente. volevo solo che passasse il tempo per poi chiarire tutto – spiega Leo -. Ho detto alla società, soprattutto al presidente, che volevo andare via. Gliel’ho detto durante tutto l’anno. Pensavo che ... Leggi su tpi

