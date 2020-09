Messa da Requiem in Duomo per le vittime del coronavirus, Delpini: "Troppi morti e malati" (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 settembre 2020 - "Questa terra porta qui stasera le sue ferite, i suoi Troppi morti, i Troppi malati" , ma anche "le umiliazioni dell'impotenza", "le meschinità delle beghe, le banalità dei ... Leggi su ilgiorno

