Mercato Juventus, Perin al Genoa: ora è ufficiale (Di venerdì 4 settembre 2020) Mercato Juventus – Mattia Perin è ufficialmente un nuovo portiere del Genoa. L’ex Pescara ritorna in Liguria dopo esser ritornato, solo momentaneamente, alla Continassa. Si trasferirà nuovamente in prestito ma, successivamente, si discuterà per garantire al Grifone il cartellino a titolo definitivo. Determinante è stata la volontà del calciatore, come anticipato dal d.g Faggiano. Mercato Juventus: ufficiale la cessione di Perin La squadre di Andrea Agnelli ha ufficializzato la notizia con una il seguente comunicato: Leggi anche:Infortunio Ronaldo, il ct del Portogallo: “Non guarisce in poco tempo” “Anche nella stagione 2020/2021 Mattia Perin giocherà nelle fila del ... Leggi su juvedipendenza

tancredipalmeri : Quindi la Juventus ha preso Romero a 30 milioni dal Genoa, lasciandolo al Genoa, per poi prestarlo all’Atalanta con… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Genoa, ufficiale il ritorno di Perin dalla Juventus Operazione definita a titolo temporaneo… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, vicino l'accordo con Luis Suarez L'attaccante tratta la risoluzione col Barcellona… - DejanIl_65 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO Genoa, ufficiale il ritorno di Perin dalla Juventus Operazione definita a titolo temporaneo #SkyCalciomerca… - FrancescoRapone : per Rimedio, #Dzeko non è 'il numero 11 della Roma' ma 'il numero 11 obiettivo di mercato della Juventus' #lmmv -