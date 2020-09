"Mattinata difficile, il ricovero ieri sera". Senatrice Ronzulli sulle condizioni di Berlusconi (Di venerdì 4 settembre 2020) “Berlusconi è stato ricoverato ieri sera all’ospedale San Raffaele di Milano e ha passato la notte in ospedale. Un ricovero a scopo precauzionale per monitorare l’andamento del Covid. Ma sta bene”. Così la Senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ad Agorà su Rai 3. “Immagino avrete letto”, specifica la Ronzulli. Le condizioni di salute dell’ex Cavaliere sono al centro dell’attenzione a seguito della notizia che il Presidente è risultato positivo al Coronavirus. Anche i suoi due figli, Barbara e Lugi, hanno contratto il virus. Per questo è partita la caccia al paziente zero, per capire chi possa aver dato il via al contagio in casa Berlusconi. Leggi su huffingtonpost

giu_alessi : RT @HuffPostItalia: 'Mattinata difficile, il ricovero ieri sera'. Senatrice Ronzulli sulle condizioni di Berlusconi - Barbara68545184 : RT @HuffPostItalia: 'Mattinata difficile, il ricovero ieri sera'. Senatrice Ronzulli sulle condizioni di Berlusconi - HuffPostItalia : 'Mattinata difficile, il ricovero ieri sera'. Senatrice Ronzulli sulle condizioni di Berlusconi - frabiffy : Altra domanda che possiamo porci in questa difficile mattinata: perché nel 2020 ho ancora un profilo facebook? - bicepervoi : Stanchi ma felici e soddisfatti, dopo una mattinata intensa di serrato confronto con i cittadini, partendo proprio… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattinata difficile "Mattinata difficile, il ricovero ieri sera". Senatrice Ronzulli sulle condizioni di Berlusconi L'HuffPost "Mattinata difficile, il ricovero ieri sera". Senatrice Ronzulli sulle condizioni di Berlusconi

“Berlusconi è stato ricoverato ieri sera all’ospedale San Raffaele di Milano e ha passato la notte in ospedale. Un ricovero a scopo precauzionale per monitorare l’andamento del Covid. Ma sta bene”. Co ...

Covid, il sindaco di Giardini Naxos: “Al momento è difficile definire il numero certo di contagi”

GIARDINI NAXOS – Il sindaco di Giardini Naxos interviene sull’emergenza Coronavirus, in merito ai casi di contagio che si sono registrati in queste ore. “Vorrei fornire aggiornamenti anche alla luce d ...

“Berlusconi è stato ricoverato ieri sera all’ospedale San Raffaele di Milano e ha passato la notte in ospedale. Un ricovero a scopo precauzionale per monitorare l’andamento del Covid. Ma sta bene”. Co ...GIARDINI NAXOS – Il sindaco di Giardini Naxos interviene sull’emergenza Coronavirus, in merito ai casi di contagio che si sono registrati in queste ore. “Vorrei fornire aggiornamenti anche alla luce d ...