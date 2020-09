Mai fidarsi di mia madre: Recensione, Trama, Cast (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel 2019 è uscito nelle TV Estere il film thriller Mai fidarsi di mia madre, diretto dal Regista David DeCoteau. Una donna accetta il lavoro di assistente personale, ma il suo vero scopo è vendicarsi di quella stessa famiglia per cui lavora. Un thriller pieno di suspense che vi terrà incollati allo schermo. Leggi anche: TENET, il trionfo del cinema dell’abbandono Mai fidarsi di mia madre: Film Fa parte di una serie di film televisivi realizzati per Lifetime Television nota come “The Wrong”. In Italia tradotto quasi sempre con “Mai fidarsi di”. Attualmente la serie è composta da 22 film ognuno dei quali presenta una storia a sé stante ed è interpretato da diversi attori. I diversi film ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

cicciopuz : RT @Alex_Cavasinni: #Messi massacra #Bartomeu. Resta un anno al #Barça e poi, probabilmente, via a zero. A naso, è come dice la Pulce: prom… - Alex_Cavasinni : #Messi massacra #Bartomeu. Resta un anno al #Barça e poi, probabilmente, via a zero. A naso, è come dice la Pulce:… - GuidaTVPlus : 04-09-2020 21:20 #Rai2 Mai fidarsi di mia madre #StaseraInTV - giandomenic45 : @LegaSalvini Io li conosco i Piddini toscani?? mai fidarsi. - Side73Dark : @bonnie379 Mai fidarsi delle sintesi giornalistiche. Mai. Anche in questo caso, messa in quel modo si altera compl… -