L’Italia è davvero pronta a una scomparsa di Silvio Berlusconi? (Di venerdì 4 settembre 2020) (foto: Andrea Pirri/NurPhoto via Getty Images)Oggi fa strano a pensarci, ma per lungo tempo la scomparsa di Silvio Berlusconi è stata un argomento politico quasi quotidiano. Se gli avversari in Parlamento e nella società hanno dipinto per anni il ritiro dalla scena politica del Cavaliere come unica soluzione del suo conflitto d’interessi, c’è stato anche chi – fuori da ogni logica di umana pietà, diremmo oggi – per anni ha apertamente utilizzato la sua morte come rimedio all’anomalia democratica che rappresentava. Negli anni dell’antiBerlusconismo più acceso, quelli del Popolo Viola, su Facebook si moltiplicavano gli eventi e i post di spirito che inneggiavano alla dipartita del Caimano: nel 2009, quando Massimo Tartaglia lo colpì al volto con ... Leggi su wired

