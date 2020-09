Licenziamento ammesso in caso di liquidazione (Di venerdì 4 settembre 2020) Il decreto di agosto ha prorogato il divieto di Licenziamento ma non è valido per tutti, ci sono casi in cui è possibile licenziare. Ci è arrivata una richiesta di una nostra lettrice che riguarda il caso di un Licenziamento possibile. Licenziamento in caso di chiusura azienda Una lettrice ci scrive: “Buongiorno, l’azienda in ci lavoro da circa dieci anni sta chiudendo. Il titolare ieri mi ha detto che la metteranno in liquidazione, vorrei sapere mi possono licenziare considerando il blocco dei licenziamenti. Vi ringrazio.”. Come sopra citato, non sempre il divieto di Licenziamento è valido, ogni caso è a se. Nel caso specifico della cessazione definita dell’azienda in cui ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Licenziamento ammesso in caso di liquidazione - Kemess12 : @FedericoDinca @istat_it Dopo una perdita di 600.000, il rimbalzo del gatto morto. Aspettando che le aziende possan… - capulliarianna : Sul licenziamento della Martani, ammesso sia avvenuto a causa delle sue posizioni sul Covid-19, facciamo che, se si… - michelandalus : @Elisa34012803 @PoliticaPerJedi Ammesso che sia vero (per come scrivi ho qualche dubbio), ti meriteresti semplicemente il licenziamento -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamento ammesso Licenziamento ammesso in caso di liquidazione Notizie Ora Lavoratore in età pensionabile: può essere licenziato?

Il datore di lavoro può licenziare liberamente il dipendente che ha perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata? C’è chi non vede l’ora di andare in pensione e chi, invece, nono ...

Brivio: pochi iscritti, nido della parrocchia chiude. Per don Emilio 'una scelta sofferta'

L'asilo "Passi di bimbo" Aveva aperto i battenti nel 2012, rappresentando da subito l'alternativa in paese all'asilo nido pubblico "Un, due, tre stella" con sede a Beverate. Dopo otto anni si conclude ...

Il datore di lavoro può licenziare liberamente il dipendente che ha perfezionato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata? C’è chi non vede l’ora di andare in pensione e chi, invece, nono ...L'asilo "Passi di bimbo" Aveva aperto i battenti nel 2012, rappresentando da subito l'alternativa in paese all'asilo nido pubblico "Un, due, tre stella" con sede a Beverate. Dopo otto anni si conclude ...