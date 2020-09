La sindaca Raggi chiede al governo 11 milardi per metro C, linea D, tram e prolungamenti (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA – Ci sono la tratta centrale della linea C della metropolitana da piazza Venezia a piazzale Clodio, e poi il prolungamento fino alla Cassia, con capolinea Grottarossa. C’è il tram della Musica, ma anche le altre tranvie non ancora finanziate con i bandi annuali del Mit. Ritornano i prolungamenti delle metro A e B. E soprattutto c’è la linea D, che torna alla ribalta dopo anni di oblio, ovvero la quarta linea metropolitana di Roma che collegherà l’area di Montesacro e del Tufello, nel III municipio, con l’Eur, passando per il quartiere Trieste, il Centro storico e Trastevere. Potrebbe essere una vera e propria rivoluzione per la mobilità romana il pacchetto di progetti che il Comune ha inviato al Governo – richiedendone il finanziamento nell’ambito dei 209 miliardi del recovery fund – di cui l’agenzia Dire è venuta a conoscenza. Leggi su dire

