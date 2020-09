LA RIVOLUZIONE IN CINA CONTRO IL PCC, PARTIRA’ DALLA MONGOLIA. (Di venerdì 4 settembre 2020) La Polizia Cinese in questi giorni sta ricercando 23 persone di etnia Mongola, colpevoli di aver protestato CONTRO il Regime Comunista. Oggi nel primo giorno di Scuola, le classi nella Regione della MONGOLIA del Sud, sono rimaste vuote perché le famiglie stanno protestando CONTRO le misure repressive del Governo. Banchi vuoti in MONGOLIA Molti studenti più grandi sono scappati durante le lezioni ed ora sono ricercati DALLA Polizia che li vuole riportare nelle classi con la forza. Alla base della protesta c’è anche il divieto da parte del PCC ( Partito Comunista Cinese ) di non insegnare la lingua Mongola agli studenti di quella etnia, che adesso per protesta sfilano per le città cantando slogan nella loro lingua originaria. Più di 300 giornalisti hanno ... Leggi su databaseitalia

L'economia all'idrogeno verde può attendere. Almeno dieci anni

L'economia all'idrogeno può attendere. E con lei la supposta rivoluzione conseguente. Per la sua ascesa serviranno ancora anni, almeno dieci. Più facilmente venti. Ma è chiara soprattutto una cosa, o ...

Politica, Ceniccola scrive a Battaglia: "Mandare a casa i mestieranti"

"Mi associo all'omaggio a lei rivolto dalle piccole imprese e artigiani di Durazzano e nel ringraziarla dal profondo del cuore per tutto il bene che ha fatto per la nostra comunità in questi 4 anni di ...

