Into the Breach gratis su Epic Games Store, Where The Water Tastes Like Wine arriverà la prossima settimana (Di venerdì 4 settembre 2020) Into the Breach è ora disponibile gratuitamente su Epic Games Store.Questo titolo strategico è stato sviluppato dalle menti dietro FTL: Faster Than Light. Il titolo a turni vi mette al controllo di potenti mech mentre mirate a combattere un'invasione aliena con livelli generati proceduralmente, offrendovi ogni volta un gioco diverso.La prossima settimana, Where The Water Tastes Like Wine e Railway Empire saranno resi disponibili gratuitamente.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Epic Games fa un nuovo regalo ai giocatori PC: sul suo negozio digitale, infatti, è possibile scaricare gratuitamente Into The Breach, titolo che va a rimpiazzare Hitman (il gioco sul famoso sicario e ...

Da poche ore, Epic Games Store ha reso disponibile il nuovo gioco gratis per PC disponibile a partire dalla giornata di oggi, 3 settembre 2020. Il gioco, scaricabile in forma assolutamente gratuita e ...

