Francesca De André infanzia tormentata | Rapporti interrotti con papà Cristiano (Di venerdì 4 settembre 2020) Francesca De André, figlia di Cristiano e nipote dell’indimenticabile Fabrizio, ha avuto un’infanzia difficile e, per certi versi, tormentata. L’ex gieffina, spesso ospite di Barbara D’Urso, non ha mai nascosto di essere stata un’adolescente ribelle e di aver avuto Rapporti burrascosi con la sua famiglia d’origine. In un’intervista molto toccante al settimanale Diva e Donna, la giovane ha raccontato quali sono i suoi attuali Rapporti coi genitori. “Ero una ragazza difficile. Fui affidata al Comune di Milano perché nessuno della mia famiglia si prese la responsabilità di tenermi,” ha raccontato Francesca, parlando della sua adolescenza in casa famiglia. Per quanto riguarda la madre, Carmen, ... Leggi su giornal

8antonio8989 : BDU: 'Non chiamatemi la regina del Trash' Gli ospiti di punta di Barbarella: Karina Cascella, Francesca De Andrè, i… - QuotidianPost : Francesca de Andrè parla di Barbara D’Urso: cosa ha detto? - ElisaDiGiacomo : Francesca De André ringrazia Barbara d'Urso e precisa: 'Il suo bene me lo sono guadagnato' - gossipblogit : Francesca De Andrè: 'Grazie a Barbara d'Urso, il suo bene me lo sono guadagnato' - toysblogit : Francesca De Andrè: 'Grazie a Barbara d'Urso, il suo bene me lo sono guadagnato' -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca André «Grandi delitti», con il «Corriere» il libro sull’attentato di Sarajevo Corriere della Sera