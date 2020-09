Flora Canto, fidanzata Enrico Brignano: operata d’urgenza (Di venerdì 4 settembre 2020) Questo articolo Flora Canto, fidanzata Enrico Brignano: operata d’urgenza . Flora Canto è stata operata d’urgenza la scorsa estate per un problema che l’ha costretta a restare ben 10 giorni in ospedale. E’ nota la sua relazione con il comico Brignano ed è altrettanto noto il volto della bella Flora che l’anno scorso è stata trasportata d’urgenza in ospedale per affrontare un intervento chirurgico importante … Leggi su youmovies

IsaeChia : ‘#UominieDonne Story’, il percorso di #FloraCanto e #FrancescoPozzessere -

Ultime Notizie dalla rete : Flora Canto ‘Uomini e Donne Story’, il percorso di Flora Canto e Francesco Pozzessere Isa e Chia Florentia SG: "Quei ragazzi a cavalcioni sul muretto sono una finestra sul mondo futuro"

Chi ha visto la gara di sabato scorso fra Florentia San Gimignano e Hellas Verona non ha potuto non notare che all'esterno del Santa Lucia era presente un buon numero di sostenitori neroverdi che, non ...

Valle dei Mulini In cammino, guidati dal canto dell’acqua

È un suono lieve, continuo, quello che accompagna gli escursionisti lungo la Valle dei Mulini. È il suono dell’acqua, inconsueto tra i carsici monti dell’Altopiano. Ma nel territorio di Gallio, una ge ...

Chi ha visto la gara di sabato scorso fra Florentia San Gimignano e Hellas Verona non ha potuto non notare che all'esterno del Santa Lucia era presente un buon numero di sostenitori neroverdi che, non ...È un suono lieve, continuo, quello che accompagna gli escursionisti lungo la Valle dei Mulini. È il suono dell’acqua, inconsueto tra i carsici monti dell’Altopiano. Ma nel territorio di Gallio, una ge ...