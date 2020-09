Borse caute. Piazza Affari corre sola (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari, che si muove in controtendenza rispetto alle altre Borse europee, penalizzate dalla pessima performance di Wall Street e dell’Asia . In focus oggi il rapporto sul mercato del lavoro USA. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,186. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +145 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,98%. Tra i mercati del Vecchio Continente senza slancio Francoforte, che negozia con un +0,07%, sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,41%, e guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,53%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,40% a 19.630 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share ... Leggi su quifinanza

Borse europee caute dopo tonfo Wall Street, fari su occupazione Usa

Avvio di seduta contrastato per le borse europee, dopo i cali delle piazze asiatiche e all’indomani del tonfo di Wall Street. In avvio, Parigi cede lo 0,47%, dopo il -0,9% delle prime battute, Francof ...

Avvio di seduta contrastato per le borse europee, dopo i cali delle piazze asiatiche e all'indomani del tonfo di Wall Street. In avvio, Parigi cede lo 0,47%, dopo il -0,9% delle prime battute, Francof ...