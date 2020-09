Bonus Pc e Internet, per la domanda servono Isee e SPID (Di venerdì 4 settembre 2020) Come abbiamo scritto in un precedente articolo, è in arrivo il Bonus Pc e Internet per il quale sarà possibile presentare domanda a partire dal 20 settembre 2020. Per prepararsi a tale data, quindi, è bene sapere quali saranno le documentazioni necessarie per poter richiedere il contributo da 500 o da 200 euro. Bonus Pc e Internet Il Bonus pc ed Internet avrà un importo diverso in base all’Isee in possesso del richiedente: per Isee fino a 20mila euro saranno stanziati Bonus da 500 euro utilizzabili in questo modo: 300 euro come contributi per acquisti pc o tablet, altri 200 euro per il pagamento della connessione Internet velocePer Isee fino ... Leggi su pensioniefisco

sandrosiena : Buono per PC e connessione a internet a famiglie con ISEE basso - MilanoCitExpo : Bonus mobilità 2020, arriva l’incentivo all’acquisto di e-bike a pedalata assistita - m_mugnani : Bonus mobilità 2020, arriva l’incentivo all’acquisto di e-bike a pedalata assistita - acidosolforic0 : raga comunque c’è questo bonus di 500€ per acquistare tablet, pc che dovrebbe essere attivo dal 20 settembre UNIAMO… - francioniflli : GamesNow24: Ecco il Bonus PC, tablet e Internet: cos'è e come ... -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Internet Bonus pc tablet internet 2020: domanda con SPID e ISEE su Infratel The Italian Times Wind, arriva una rimodulazione e spariscono alcune offerte

L’operatore telefonico sta facendo fuori una lunga lista di vecchie tariffe e le sta sostituendo con l’offerta “New Basic” Nuove rimodulazioni in arrivo il 23 Settembre, 28 Settembre e 5 Ottobre, per ...

Paola Pisano: “La tecnologia è l’elettricità del nostro futuro”

La Ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, parla del ruolo della tecnologia per il futuro del Paese, delle opportunità che apre e della consapevolezza che ora hanno ...

L’operatore telefonico sta facendo fuori una lunga lista di vecchie tariffe e le sta sostituendo con l’offerta “New Basic” Nuove rimodulazioni in arrivo il 23 Settembre, 28 Settembre e 5 Ottobre, per ...La Ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, parla del ruolo della tecnologia per il futuro del Paese, delle opportunità che apre e della consapevolezza che ora hanno ...