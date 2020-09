Berlusconi positivo, De Benedetti: “Gli faccio i miei auguri, ma resta un grande imbroglione”. Marina: “Commiserazione per le sue parole” (Di venerdì 4 settembre 2020) “faccio i miei auguri a Berlusconi, ma il mio giudizio su di lui rimane critico: ha abbassato il livello di civismo e moralità del Paese”. Ha commentato così Carlo De Benedetti il ricovero dell’ex premier al San Raffaele di Milano deciso nelle scorse ore per un”lieve aggravamento” delle sue condizioni dopo la positività al Covid-19. L’ex editore di Repubblica, protagonista tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta di uno scontro giudiziario con Berlusconi per il possesso di Mondadori, sostiene che il presidente di Forza Italia è “l’Alberto Sordi della politica italiana. È stato molto nocivo al Paese”. Di più, intervistato a margine del Festival della Tv a Dogliani, De ... Leggi su ilfattoquotidiano

