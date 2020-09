Barcellona, la condizione posta da Messi per restare in blaugrana (Di venerdì 4 settembre 2020) Il futuro di Lionel Messi continua ad essere l'argomento dominante di queste settimane. Il numero 10 del Barcellona sembrava essere destinato a dire addio alla Catalogna. Nelle scorse ore, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. Gli incontro tra il padre-agente della Pulce e la società non avrebbero portato grosse novità se non una piccolissima apertura che potrebbe implicare altri movimenti di mercato. Messi avrebbe posto una condizione alla sua permanenza: quella di far rimanere anche Luis Suarez.Messi detta le condizionicaption id="attachment 992581" align="alignnone" width="706" Suarez Messi (getty images)/captionSecondo quanto si apprende dai media spagnoli, se Messi non dovesse muoversi dal Barcellona, anche Luis Suarez ... Leggi su itasportpress

