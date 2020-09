Bake Off 2020 parte alla grandissima: la drag queen capitombola, Csaba presentata come un’ospite! (Di venerdì 4 settembre 2020) Bake Off 2020 - L'infortunio di Peperita Ciò che fa la differenza nei programmi come Bake Off Italia – che, aldilà delle piccole novità introdotte ogni anno, restano sempre uguali a se stessi – sono i concorrenti: se loro funzionano, funziona tutto. E per l’ottava edizione a Real Time si sono sbizzarriti, scegliendo un cast di “personaggi” o aspiranti tali che, però, per il momento sembra più adatto ad intrattenere che a deliziare palati con i propri dolci. Bake Off Italia 2020: la drag queen Peperita si ritira dopo una caduta La prima puntata ha presentato i pasticceri in erba, raccontandone le velleità artistiche, la voglia di farsi notare, di emergere, ma ne ha anche mostrato ... Leggi su davidemaggio

