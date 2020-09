Aumentano i casi di contagio per la quinta settimana consecutiva. L’indice Rt sale a 1,18. L’Iss: “Fondamentale rispettare le regole” (Di sabato 5 settembre 2020) L’Istituto superiore della Sanità, nel suo ultimo report, relativo al periodo 24-30 agosto, “conferma un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la quinta settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg (periodo 17/8-30/8) di 23.68 per 100.000 abitanti, in aumento dal periodo 6/7-19/7 e simile ai livelli osservati all’inizio di maggio”. La maggior parte dei casi continua ad essere contratta sul territorio nazionale (risultano importati da stato estero il 15% dei nuovi casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio); in particolare si osserva una percentuale non trascurabile di casi importati da altra Regione/PA (17,6% nella settimana corrente). In Italia, come in Europa e ... Leggi su lanotiziagiornale

