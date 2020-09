Arezzo, andrà a processo Fredy Pacini: uccise un ladro entrato in officina. No all’archiviazione (Di venerdì 4 settembre 2020) Il processo al gommista di Arezzo si farà. Respinta la richiesta di archiviazione per Fredy Pacini. Che la notte del 28 novembre 2018, a Monte San Savino (Arezzo), sorprese e uccise un ladro nella sua officina. Nella quale da alcuni mesi era solito dormire, esasperato dai precedenti furti subiti. Sarà processato il gommista che sparò al ladro in officina Il gip del Tribunale di Arezzo, Fabio Lombardo, ha rigettato la richiesta del pm Andrea Claudiani. Che aveva qualificato l’azione di Pacini come “legittima difesa putativa”. Il giudice ha dato alla Procura altri sei mesi per un supplemento di indagini. La vicenda giudiziaria suscitò molte ... Leggi su secoloditalia

