Ama: firmata intesa di 24 mesi con Retake Roma per decoro (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – Operatori ecologici e cittadini uniti per promuovere la salvaguardia dell’ambiente urbano e la cura della citta’ di Roma. Ama e Retake hanno sottoscritto un protocollo di intesa che impegna tutti gli attori di questa sfida comune, volontari e addetti professionali, in attivita’ congiunte sul territorio di tutti i 15 Municipi della Capitale per i prossimi ventiquattro mesi. Il nuovo Protocollo, siglato dall’amministratore unico di Ama Spa Stefano Zaghis e dalla presidente di Retake Roma Paola Carra, fissa una collaborazione che viene riavviata gia’ dal prossimo fine settimana con due eventi di riqualificazione della citta’ nel Municipio X: sabato 5 settembre, infatti, circa 25 volontari di Retake ... Leggi su romadailynews

designmiss : Ludovica lampada a led - LE_AMA_ : RT @_Techetechete: Come erano all’inizio? Stasera vedremo una carrellata di debutti televisivi in una puntata firmata da @Fausto_Massa. Ec… -

Ultime Notizie dalla rete : Ama firmata Ama: firmata intesa di 24 mesi con Retake Roma per decoro RomaDailyNews Roma, firmato protocollo d'intesa per 24 mesi tra Ama e Retake

Roma, 4 set. (askanews) - Operatori ecologici e cittadini uniti per promuovere la salvaguardia dell'ambiente urbano e la cura della città di Roma. Ama e Retake hanno sottoscritto un protocollo di inte ...

Il royal look del giorno. La svolta fashion di Letizia di Spagna con i mocassini

Letizia di Spagna ha trascorso agosto tra Maiorca e Ibiza, dove comunque non ha mai smesso di prendere parte a eventi per supportare il turismo locale. Per tutta l’estate, in effetti, ha lasciato da p ...

Roma, 4 set. (askanews) - Operatori ecologici e cittadini uniti per promuovere la salvaguardia dell'ambiente urbano e la cura della città di Roma. Ama e Retake hanno sottoscritto un protocollo di inte ...Letizia di Spagna ha trascorso agosto tra Maiorca e Ibiza, dove comunque non ha mai smesso di prendere parte a eventi per supportare il turismo locale. Per tutta l’estate, in effetti, ha lasciato da p ...