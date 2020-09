Virginia Raggi: «Sono una donna di sinistra» (Di giovedì 3 settembre 2020) «Culturalmente e ideologicamente Sono una donna di sinistra». Lancia questo slogan Virginia Raggi, nel corso della trasmissione In Onda su La7, per strizzare l’occhio a un elettorato di sinistra che potrebbe darle una mano in una possibile rielezione per un secondo mandato come sindaco di Roma. Intervistata da Luca Telese e da David Parenzo, nella parte introduttiva del suo intervento, Virginia Raggi ha ammesso di avere un passato e un imprinting di sinistra. LEGGI ANCHE > Salvini punta su Roma e la Raggi chiede di non rispondere al citofono Virginia Raggi di sinistra, le parole a In onda In ogni caso, Virginia ... Leggi su giornalettismo

virginiaraggi : L’amianto presente sul tetto dell’asilo nido Aquilone Blu, in zona Portuense, nel Municipio XI, è stato completamen… - virginiaraggi : Ecco le nostre #PalestreNuove. Sono 121 le palestre scolastiche che abbiamo riqualificato dal 2017 a oggi. Un lavo… - La7tv : #coffeebreak 'È normalissimo che non venga considerato come primo mandato l'incarico da Consigliera' #raggi… - d_acierno : Alla faccia di quel cialtrone bugiardo di Salvini e tutta quella marmaglia che critica il sindaco di Roma Virginia… - AnnaMar74773335 : RT @carlakak: Virginia Raggi demolisce il PD in TV: 'Quando mi sono insediata ho trovato un buco di 13 miliardi, mi dissero che li avevano… -