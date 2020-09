Violenza di un immigrato tunisino a Vigevano: prende una donna a calci e schiaffi per rapinarla (Di giovedì 3 settembre 2020) L’ennesimo episodio di Violenza. Stavolta a Vigevano. Protagonista, un immigrato tunisino di 28 anni che inizialmente ha preso parte a una rissa con altre due persone. Una donna moldava, di 36 anni, ha visto la scena e ha cercato in qualche modo di intervenire per dividere. Ma il 28enne non ha gradito e si è scagliato contro di lei colpendola selvaggiamente. La reazione violenta dell’immigrato tunisino L’immigrato tunisino ha picchiato la donna con calci e schiaffi, poi le ha rubato la borsa cje conteneva documenti e denaro e ha iniziato a fuggire. Un altro passante ha assistito alla Violenza scatenata contro la donna e ha ... Leggi su secoloditalia

arquer12 : RT @nonvotoilpd: Far West a Torino: 'Sono immigrato e non pago la birra'. #RisorsaINPS scatena la violenza, commerciante si barrica nel neg… - claudio_ripoli : RT @nonvotoilpd: Far West a Torino: 'Sono immigrato e non pago la birra'. #RisorsaINPS scatena la violenza, commerciante si barrica nel neg… - icsicsxx : RT @nonvotoilpd: Far West a Torino: 'Sono immigrato e non pago la birra'. #RisorsaINPS scatena la violenza, commerciante si barrica nel neg… - Pinco__Pa : RT @nonvotoilpd: Far West a Torino: 'Sono immigrato e non pago la birra'. #RisorsaINPS scatena la violenza, commerciante si barrica nel neg… - nonvotoilpd : Far West a Torino: 'Sono immigrato e non pago la birra'. #RisorsaINPS scatena la violenza, commerciante si barrica… -