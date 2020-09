Università: test Medicina Sapienza Roma, proteste contro numero chiuso (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Adnkronos Salute) - "La pandemia lo ha dimostrato, anche il numero chiuso va abrogato". E' uno degli slogan urlati questa mattina fuori dall'Università Sapienza di Roma per protestare contro il numero chiuso a Medicina. Oggi il test per l'accesso alle Facoltà in tutta Italia. All'entrata dell'ateneo Romano, sono oltre 4mila i candidati divisi in diverse sedi. Lunghe le file di studenti con mascherina indossata e documenti alla mano come previsto dalle norme anti-Covid. I controlli prevedono infatti che entri uno studente alla volta. Da una parte quindi una cinquantina di ragazzi protestano contro il ... Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : Università: via ai test di Medicina, protesta contro il numero chiuso. Striscione davanti al Lingotto di Torino, '… - Corriere : Test di Medicina al via: 66mila sotto esame, ne passerà uno su 5 - matteorenzi : Siamo stati primi a chiedere di pensare a #scuola ed #università mentre altri ironizzavano. Oggi è la priorità. È r… - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: In tutta Italia almeno sessantaseimila studenti sono impegnati nei test d'ingresso per la facoltà di medicina. 'Siete il futuro… - Tg3web : In tutta Italia almeno sessantaseimila studenti sono impegnati nei test d'ingresso per la facoltà di medicina. 'Sie… -

